RIVM: 56 nieuwe coronabesmettingen in Nederland

Van de GGD'en heeft het instituut maandag 56 nieuwe meldingen binnengekregen. In Noord-Brabant hebben de meeste mensen het virus opgelopen: 134. Utrecht volgt met 52 patiënten.

Er zijn geen meldingen over nieuwe sterfgevallen. Tot nog toe zijn in Nederland drie mensen overleden die het virus hadden. Twee waren 86 jaar, een was 82 jaar.

Uit Chinees onderzoek werd eerder al duidelijk dat het virus gevaarlijker is voor ouderen dan voor jongeren. Van de patiënten onder de 40 jaar overlijdt vrijwel niemand, mensen van 80 jaar en ouder lopen het grootste risico. Voor de meeste mensen verloopt de ziekte COVID-19 mild. Het lijkt op griep of verkoudheid. In ernstiger gevallen krijgen patiënten een longontsteking.

Van bijna de helft van de Nederlandse patiënten is vastgesteld dat ze het virus in het buitenland hebben opgelopen, de meeste in Italië. Bij 90 mensen wordt de bron van de besmetting nog onderzocht.

