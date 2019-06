Boerenschuur in Zeeuws dorpje blijkt groot drugslab

Ⓒ Politie Roosendaal

Oud-Vossemeer - In een boerenschuur in het Zeeuwse dorpje Oud-Vossemeer in de gemeente Tholen is vanochtend per toeval een groot synthetisch drugslaboratorium ontdekt. Een omgevallen boom leidde tot de toevallige ontdekking van het cocaïnelaboratorium.