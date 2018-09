ANWB waarschuwt voor zwarte zaterdag

De bond verwacht zaterdagochtend de eerste opstoppingen in Frankrijk al om 7 uur. In de uren daarna zullen de problemen alleen maar toenemen. Het zwaartepunt ligt naar verwachting om 13 uur. Vorig jaar stond er op de eerste zaterdag van augustus op dat tijdtip al 828 kilomter file in Frankrijk.

De problemen zullen het grootst zijn rond Valence, ten zuiden van Lyon. De route door de Rhônevallei (A7) is traditioneel het belangrijkste knelpunt. In het westen van Frankrijk zal het verkeer vastlopen bij de tolstations op de A10 Parijs-Orléans-Spaanse grens.

Wie de ergste files en vertragingen wil vermijden doet er goed aan om pas zaterdag rond het middaguur vanuit Nederland te vertrekken. Of nog beter: een andere reisdag te kiezen.