Klim niet in koffers!

Niet met zoveel woorden overigens. Maar dat Yamaha op Ghosn duidde in een tweet afgelopen weekeinde was duidelijk.

„We zullen de reden niet noemen”, schreef het bedrijf. „Maar we zien veel tweets over het klimmen in muziekkoffers. Een waarschuwing na afloop van een ongeluk zou te laat komen, dus we vragen iedereen om dit niet te proberen.”

Carlos Ghosn zal het best warm hebben gehad in de muziekkoffer. Ⓒ FOTO REUTERS

Japanse twitteraars begrepen meteen dat de tweet van Yamaha over Carlos Ghosn ging. De voormalige Nissan-topman ontvluchtte Japan in een muziekkoffer van Yamaha, om zo berechting in het land van de rijzende zon te voorkomen. Ze deelden de tweet de massaal: die heeft inmiddels meer dan 54.000 retweets en 86.000 likes.

In tegenstelling tot wat eerder werd gemeld, zat Ghosn niet verstopt in een koffer voor een contrabas, maar in een koffer waarmee grote luidsprekers vervoerd worden.