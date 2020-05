Japan heft noodtoestand wegens corona op

Een klant in het Matsuya Ginza-warenhuis op 25 mei. Ⓒ EPA

TOKIO - De noodtoestand die vanwege het coronavirus was uitgeroepen in Japan, is in heel het land opgeheven. Premier Shinzo Abe zei dit maandag en stelde dat Japan erin is geslaagd de verspreiding van het virus binnen twee maanden onder controle te krijgen. Hij zei dat de regering hele strenge eisen heeft gesteld voor het opheffen van de uitzonderingstoestand en aan die eisen is voldaan.