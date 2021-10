Wolven bijten tien herten dood in dierenpark Hengelhoef

Het bloedbad vond plaats in de hertenweide langs een wandelpad in het vakantiepark Hengelhoef. „Het is verschrikkelijk”, zegt Jos Mennen van de groep Oostappen die het vakantiepark beheert tegen het Nieuwblad. „We hebben de melding doorgekregen via Limburgs Landschap. Het is een echt bloedbad. We vinden het jammer dat sommige passanten de doodgebeten dieren zagen liggen. We weten dat het wolven zijn die dit veroorzaakt hebben, maar zekerheidshalve is er toch nog een vee-arts opgeroepen om stalen te nemen zodat er ook volledig uitsluitsel is.

Het is voor het eerst dat de wolf zich een weg heeft gebaand naar het dierenpark in Hengelhoef.