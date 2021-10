Wolven bijten vijftien herten dood in dierenpark Hengelhoef

De herten verbleven in een drie hectare groot omheind terrein. „Het is verschrikkelijk”, zegt Jos Mennen van de groep Oostappen die het vakantiepark beheert. „We hebben de melding doorgekregen via Limburgs Landschap. Het is een echt bloedbad. We vinden het jammer dat sommige passanten de doodgebeten dieren zagen liggen. We weten dat het wolven zijn die dit veroorzaakt hebben, maar zekerheidshalve is er toch nog een vee-arts opgeroepen om stalen te nemen zodat er ook volledig uitsluitsel is.”

Mennen vermoedt dat de wolven onder de omheining zijn doorgekropen. ,,We dachten dat het terrein van de wolf in Oudsbergen eindigde, maar het breidt blijkbaar uit.”

De Vlaamse wolvenkenner Jan Loos waarschuwt nog dat al het onbeschermde kleinvee in heel Noord-Limburg een potentiële prooi is voor de wolven. ,,Als de omheining in Hengelhoef niet snel wordt aangepast, zit de kans er dik in dat de wolven terugkeren. Het zijn slimme dieren die niet vergeten waar er wat te eten valt. Dat kan over enkele maanden of zelfs jaren zijn. Maar dat ze op een dag terugkeren, staat zo goed als vast. Het komt erop aan de omheining voldoende te beveiligen zodat ze er niet overheen maar vooral niet onderdoor kunnen. Want wolven graven zich eerder een weg naar hun prooien.”

Prooi

De oprukkende wolf zorgt voor steeds meer problemen en dat baart zorgen. Zo bleek aan het begin van de zomer dat het merendeel van de hertenkalfjes op de Veluwe verdwenen was. Waarschijnlijk zijn de kalfjes ten prooi gevallen aan een groep wolven. Veluwse schaapherders proberen de wolf sindsdien op afstand te houden met het harde geluid van een gastoeter.

Ook de dood van een stel Schotse hooglanders in Someren deze zomer, en die van verschillende paarden in een weiland in het Belgische Meeuwen, blijkt het werk te zijn van de wolf. Boeren vinden hun vee opengereten op de wei; een gruwelijk aanzicht.

Beloning

Begin deze maand werd één wolf echter zelf de dood in gejaagd. Op de Veluwe bij Stroe werd een dode wolf gevonden en uit onderzoek bleek dat de wolf is doodgeschoten. Het incident zorgde voor veel ophef.

De Faunabescherming, een vrijwilligersorganisatie uit Renkum, looft een beloning van liefst 16.000 euro uit voor tips die leiden tot de opsporing en berechting van de persoon die de dood van de wolf op zijn of haar geweten heeft.