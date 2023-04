Brand in touringcar op A2 inmiddels geblust

Op een video is te zien dat er dikke zwarte rookwolken opstegen. Volgens Rijkswaterstaat ontstond de brand rond 10.15 uur. De brandweer is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Veiligheidsregio Utrecht meldde rond het middaguur dat de brand geblust was. Er zijn nog wel opruim- en herstelwerkzaamheden bezig.

Het verkeer op de A2 ondervindt zaterdagmiddag nog enige hinder. De veiligheidsregio meldt dat de snelweg in de richting van Utrecht weer open is, ook zijn enkele rijstroken richting Amsterdam weer vrijgegeven voor het verkeer.

Rijkswaterstaat meldt dat gestrande reizigers uit de bus naar een hotel in de buurt van de snelweg zijn gebracht en dat er vervangend vervoer voor ze is geregeld.

Weet u meer over de brand of zat u in de bus? Neem dan contact op met onze tiplijn.