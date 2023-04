Touringcar in brand op A2 bij Breukelen

Op een video is te zien dat er dikke zwarte rookwolken opstijgen. Volgens Rijkswaterstaat ontstond de brand rond 10.15. De brandweer is inmiddels ter plaatse om de brand te blussen. De A2 is in beide richtingen tussen Breukelen en Vinkeveen volledig afgesloten voor het verkeer. Automobilisten worden omgeleid via Hilversum. ,,De weg blijft in beide richtingen nog enige tijd dicht vanwege ontploffingsgevaar”, aldus de ANWB.

Het verkeer op de A2 staat inmiddels muurvast. Mensen zijn aan het voetballen op de snelweg. Bij het nabij gelegen tankstation is een drukte van belang. Veel automobilisten zijn de snelweg af gegaan om niet in de file te hoeven staan. ,,Je kunt hier over de hoofden lopen”, aldus een medewerkster.

Rijkswaterstaat meldt dat de gestrande reizigers naar een hotel in de buurt van de snelweg zijn gebracht en dat er vervangend vervoer voor ze is geregeld.

