Premium Het beste van De Telegraaf

Drukte in bollenstreek Tulpenveld vol Indiërs voor Bollywood-selfie: ’Ze zijn uren bezig’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

De de uit India afkomstige Londenaren Manoj Pardeshi en zijn vrouw laten zich door dochter Minal fotograferen tussen de tulpen. Ⓒ Michel van Bergen

HILLEGOM - Een stralende dag voor Pasen. De bollen in de bloei en daar komen de toeristen. Wiebelig rijden ze op huurfietsen over smalle dijkjes in de Bollenstreek. En ze willen maar één ding: mooie foto’s maken. Liefst ín de bollenvelden.