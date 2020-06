Uber Eats geeft zwarte restauranthouders voorrang

Ook schrapt het bedrijf de bezorgtoeslag voor zwarte restauranteigenaren, zo meldt CEO Dara Khosrowshahi in een mail aan klanten waarover internationale media als The Independent, de New York Times en Fox News berichten.

De korting van bezorgkosten zal ’voor de rest van het jaar’ gelden. Ook komt er korting voor kleine bedrijven met zwarte eigenaren ’die hard zijn geraakt door de coronacrisis’.

„Ik zou hopen dat de levens van George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor en ontelbaar veel anderen niet zo gewelddadig in de kiem gesmoord zouden worden”, schreef Khosrowshahi. „Ik zou hopen dat institutioneel racisme en het politiegeweld dat daaruit voortkomt, niet tot hun dood had geleid.”

Uber zal zich ’blijven verzetten’ tegen racisme. „Iedereen die zich niet aan de nieuwe regels wil conformeren, vraag ik vriendelijk Uber te verwijderen”, aldus Khosrowshahi.

Zelf racistisch

De nieuwe regels hebben tot veel kritiek geleid: het is cynisch, zeggen onder meer advocaten, dat het bedrijf racisme zegt te bestrijden ’door racistisch te worden’.