Ierse ’kettingzaagkiller’ Barry McA. geeft zich over aan Nederlandse autoriteiten

De 34-jarige McA. bracht samen met een handlanger ruim tien jaar geleden in Nederland een andere Ier om het leven, waarna ze zijn ledematen met een kettingzaag van de romp scheidden en de lichaamsdelen, verpakt in een koffer en vuilniszakken, in het IJmeer dumpten. Bij het High Court heeft Barry McA. (34) uit Drimnagh in Dublin zich vrijdag formeel overgegeven aan Nederland. Dat meldt Courts News Ireland op Twitter.

McA werd eerder, bij afwezigheid, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar door het Gerechtshof van Amsterdam. McA. verloor begin dit jaar de cassatie die hij had ingesteld bij het gerechtshof in Den Haag. In eerste instantie had hij, in 2017, slechts twee jaar gekregen omdat alleen het ’wegmaken van een lijk’ kon worden bewezen. De rechtbank in Amsterdam kwam in 2018 alsnog – maar dan wegens bewezen moord – tot dertien jaar cel. Het hof in Den Haag bekrachtigde die uitspraak en repte van ’een genadeloze liquidatie’.

McA. was na zijn definitieve veroordeling gevlucht maar werd in zijn vaderland gevonden en opgepakt.