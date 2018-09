Jongen met zeer zwaar vuurwerk gepakt

Een jongen van 15 jaar is in de nacht van maandag op dinsdag in zijn woonplaats Doetinchem opgepakt, nadat hij zeer zwaar vuurwerk had afgestoken op straat. Toen de politie hem arresteerde, had de jongen twee doosjes met nitraten bij zich. Enkele andere jongens zagen kans ervandoor te gaan, aldus de politie dinsdag.