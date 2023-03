Ravage na dodelijke tornado in Mississippi, weerman emotioneel tijdens live-uitzending

Met ruim tachtig kilometer per uur raasde de tornado door de dorpen en steden, waaronder Rolling Fork dat amper 2000 inwoners telt. De dodelijke tornado trok naar het noordwesten richting Arkansas, maar in heel de staat Mississippi en in aangrenzende staten is noodweer gemeld dat aanzienlijke schade heeft aangericht. Meteorologen waarschuwden vrijdagmiddag al dat in verschillende staten in het zuiden van de Verenigde Staten ’s avonds tornado’s zouden kunnen ontstaan.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Ⓒ ANP / AP

Ⓒ ANP / AP

’Dorp is weg’

De burgemeester van Rolling Fork reageert tegenover CNN geëmotioneerd op de tornado: „Mijn dorp is weg”, verzucht hij. Ooggetuigen uit meerdere steden vertellen tegenover lokale media over de grote vernielingen. Daken zijn van huizen gevlogen, bomen en elektriciteitsleidingen zijn tegen de grond beland.

Ook Jourdan Hartshorn, coördinator van hulporganisatie United Cajun Navy, vertelt tegenover ABC News over de ravage in Rolling York. Slechts een paar gebouwen aan de rand van de stad staan volgens hem nog overeind, de rest is ingestort. „Het is Ground Zero”, aldus Hartshorn die de hele dag bezig is geweest met reddingsacties. „Overal liggen overleden mensen, het lijkt hier op de nasleep van orkaan Katrina.”

Tekst gaat verder onder de foto’s

Ⓒ ANP / AP

Ⓒ ANP / AP

Weerman

Ook weerman Matt Laubhan, die midden in een uitzending de storm op Mississippi af zag razen, werd het zichtbaar even te veel. Live op televisie waarschuwde hij de kijkers dat de tornado razendsnel op het plaatsje Amory afkwam. Terwijl hij dit vertelde, besefte hij hoe ernstig de situatie voor de inwoners kon worden. „Oh man”, klonk het plots toen hij recentste satellietbeelden binnenkreeg. „Jezus, help die mensen”, aldus een droevige Laubhan.

Tekst gaat verder onder de tweet

Mogelijk hebben veel inwoners dit weerbericht niet kunnen zien want als gevolg van de tornado hadden in Mississippi 15.500 mensen zaterdagmorgen geen stroom, maar ook in de naburige staten Tennessee en Alabama was sprake van elektriciteitsonderbrekingen. Ook daar zouden tornado’s lelijk huisgehouden hebben.

Ⓒ ANP / AP