Is de aanschaf van mijn invalidenauto aftrekbaar?

Helaas heb ik geen goed nieuws voor u. Een Canta is niet aftrekbaar. Een Canta wordt door de fiscus namelijk niet gezien als hulpmiddel, ook niet als u hem nodig heeft in verband met uw invaliditeit.

U schrijft dat de Canta helemaal aan u is aangepast. De aanpassingskosten zijn wel aftrekbaar als die aanpassingen noodzakelijk waren in verband met uw invaliditeit (dus bijvoorbeeld handgas in plaats van voetgas of bredere deuren om een rolstoel te kunnen meenemen).