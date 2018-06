Defensie voorbereid op noodgevallen Oekraïne

Defensie is voorbereid op noodsituaties met Nederlandse marechaussees en politiemensen die in Oekraïne actief zijn, zoals plotselinge evacuaties of gijzelingen. Dat zei de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, maandag tijdens een informatiebijeenkomst met Tweede Kamerleden. Details over dat soort acties kon hij echter niet in het openbaar geven.