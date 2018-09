Defensie neemt inschatting veiligheid over

Dat zei antiterreurbaas Dick Schoof maandag tijdens een briefing in de Tweede Kamer over de Nederlandse inzet in Oekraïne, die er nu op is gericht om alle resterende menselijke resten en de persoonlijke eigendommen van slachtoffers zo snel mogelijk te bergen. In de afgelopen dagen en ook maandagochtend probeerde het team onderzoekers naar het rampgebied te komen, maar dat lukte uiteindelijk niet omdat het er te gevaarlijk werd geacht.

De Nederlandse commandant, kolonel Kees Kuijs van de marechaussee, werkt sinds zondag vanuit Donetsk. Hij wordt direct aangestuurd vanuit het operatiecentrum van Defensie in Den Haag. Kuijs coördineert alle operationele activiteiten van alle diensten in het rampgebied en ook alle activiteiten van andere landen daar.

De veiligheidssituatie ter plaatse wordt voortdurend in de gaten gehouden. Dat gebeurt in nauw overleg met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Op basis van alle informatie wordt afgewogen of de onderzoekers op pad kunnen. Lokaal mogen mensen altijd afwijken van het advies dat vanuit Den Haag wordt gegeven, aldus Schoof.

De situatie in Oost-Oekraïne, waar het rampgebied is, escaleert, zei Marisa Gerards, plaatsvervangend directeur-generaal politieke zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Oekraïne heeft volgens haar niet langer feitelijk gezag in het gebied. Het Oekraïense leger is er bezig met een offensief tegen separatisten.

De OVSE heeft nu 126 waarnemers in Oekraïne die vanuit 10 locaties werken. Het is de bedoeling het team uit te breiden naar 500 waarnemers. Nederland draagt nu 5 waarnemers bij en heeft er 5 extra aangeboden.