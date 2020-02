’Onze tuin staat blank, goed dat er gepompt wordt’

Dronefoto van het historische Woudagemaal in Lemmer. Ⓒ ANP

LEMMER - Het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer draait deze dagen weer volop, nadat storm Dennis ons land in de ban hield en voor stevige neerslag zorgde. De dampende installatie is een waar monument voor Friesland, maar is nog altijd actief. Dagenlang staat het zicht- en hoorbaar goed op stoom en verplaatst het elke twee dagen evenveel water als er in het Sneekermeer zit naar het IJsselmeer.