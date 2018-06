Verzekeringen: het venijn zit hem in de staart

Want er wordt helaas nog steeds te weinig bij het feit stilgestaan dat de ene reisverzekering de andere niet is. Zó gemakkelijk neemt de consument aan dat het het wel goed zit, als hij antwoord krijgt op zijn vraag: Ben ik dan goed verzekerd?

Geen vragen stellen

Àls hij het al vraagt, want veel verzekeringen worden tegenwoordig online afgesloten. Daarbij heb je als consument nog niet eens de mógelijkheid om een vraag te stellen. En uiteraard zal je op zo'n algemene vraag alleen maar een positief antwoord ontvangen, een helpdesk-medewerker zal immers niet zeggen dat je maar matig verzekerd bent. Trouwens, wat moet je als klant dan verder nog vragen....? Als je geen snars verstand hebt van een auto, dan ga je de verkoper toch geen vragen stellen over de manier waarop de auto wordt gefabriceerd, dat zegt je dan immers niks? De doorsnee klant is totaal onkundig met verzekeringsvoorwaarden en hij weet dus niet wat hij niet weet, hij weet daarom evenmin waar hij gericht naar moet vragen.

Uitsluitingen

De slimmere consument zal misschien gaan vergelijken, maar in feite wordt hem daarbij een rad voor ogen gedraaid. Op websites die de indruk geven dat je kunt vergelijken wordt namelijk alleen maar gezegd wat er gedekt is. Je gaat er dan van uit dat iets verzekerd is, maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn! Je moet namelijk niet alleen kijken wat er gedekt is, maar je moet vooral kijken naar wat is uitgesloten! Dan kom je er achter dat de verzekeraar bij de achterdeur weer terughaalt wat hij bij de voordeur (de gedekte gebeurtenissen en goederen) heeft beloofd.

Een laptop is verzekerd, fijn! Maar als je dan bij de uitsluitingen begint te lezen, dan kom je een hele waslijst aan omstandigheden en situaties tegen die van dekking zijn uitgesloten. Veelal de gebruikelijke situaties waarmee je in je vakantie te maken krijgt. Wie laat zijn mobieltje nu nog (in de auto) in een afgesloten dasboardkasje achter? Als je denkt dat iets verzekerd is wat op je hotelkamer ligt, kom je bedrogen uit. Als je op de bonnefooi op reis gaat zonder vooraf te boeken, kun je vaak de hele reisverzekering al vergeten. Alleen geboekte reizen vallen onder de reisverzekering.

Je bent niet verzekerd

Zo kan ik tientallen voorbeelden noemen die van dekking zijn uitgesloten. Dat is heel vervelend. Dan staat er in de polisvoorwaarden dat iets verzekerd is, behalve onder de genoemde omstandigheden. En ondertussen zeggen de websites -waar je een polis kunt afsluiten- dat je ervoor verzekerd bent. Dat blijkt in de praktijk dus vaak niet zo, maar daar komt de klant pas achter als hij een claim indient en als hij de verzekering al lang en breed heeft afgesloten. Het enige wat op die manier verzekerd wordt, is teleurstelling!

Diesel of benzine

Nu het over vergelijken gaat: de consument die zonder de polisvoorwaarden te hebben gelezen een verzekering afsluit, is te vergelijken met iemand die gaat tanken zonder te weten of zijn auto op diesel of benzine rijdt. Dat geldt ook voor de gedupeerde die een schade wil melden: lees eerst die voorwaarden voordat je naar de telefoon grijpt en meldt je schade liever schriftelijk!

Vergelijkingswebsites, maar ook assurantie-adviseurs zouden hun bezoekers/klanten daarom meer moeten wijzen op de noodzaak om als klant zelf onderzoek te doen naar de polisvoorwaarden, vooral de uitsluitingen. Want dáár zit hem het venijn!