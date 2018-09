Haagse politiek vraagt naar rel De Ruyterfilm

Raadslid Richard de Mos van Groep De Mos, de tweede oppositiepartij in de raad, wil dat de gemeente Den Haag een andere filmcommissioner aanstelt. "Dit is een enorm slechte B-film waarin Den Haag de hoofdrol speelt", stelt hij. De Mos is woest over deze 'enorme gemiste kans'. "Als de door de gemeente aangestelde ambtenaar niet doet waarvoor hij is aangesteld, moet hij zijn biezen maar pakken." De politicus heeft maandag raadsvragen gesteld over het onderwerp.

De gemeente Den Haag had een half jaar geleden toegezegd dat de opnames op het Binnenhof konden plaatsvinden. De ramp met de MH17, en het feit dat de RVD het plein voor de Ridderzaal vrij wilde houden voor mogelijke activiteiten, zorgde ervoor dat er even pas op de plaats werd gemaakt met het plannen van de opnames. Maar nadat de RVD toch te kennen had gegeven dat de draaidagen door konden gaan, begon de filmcommissioner volgens producent De Jong te traineren door onmogelijke voorwaarden te stellen en extreem laat te reageren.

De Mos sluit zich hierbij aan. "Voor films als Michiel de Ruyter moeten we als Den Haag de rode loper uitrollen ter promotie van onze stad." Een woordvoerder van Den Haag stelt dat de gemeente alles in het werk heeft gesteld om de vergunning te regelen. Het epos over de zeeheld, met in de hoofdrollen Frank Lammers en Barry Atsma, moet begin 2015 in de bioscopen te zien zijn.