Bijna 350 coronapatiënten opgenomen op verpleegafdelingen

In totaal liggen er in de ziekenhuizen nu 2540 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 6 mei. Vergeleken met precies een jaar geleden liggen er nu 572 coronapatiënten, of wel bijna 30 procent, meer in de ziekenhuizen.

Sinds maandag nam de totale ziekenhuisbezetting met 110 Covidpatiënten toe. Op de intensive cares klom het aantal mensen met corona dinsdag met 18 tot 488. Op de verpleegafdelingen nam het aantal Covidpatiënten toe met 92 tot 2052.

Het LCPS verwacht niet dat het aantal Covidpatiënten in de ziekenhuizen op korte termijn afneemt