Grootste toename aantal coronabesmettingen onder kinderen tot en met 12 jaar

Zo is het aantal besmettingen in de afgelopen week met 39 procent gestegen van ruim 110.500 naar bijna 154.000. De grootste toename is te zien in het aantal meldingen voor kinderen tot en met 12 jaar.

Tegelijkertijd loopt de druk in de ziekenhuizen op. In de afgelopen week is de coronabezetting gestegen van 2071 naar 2540. Van hen liggen er momenteel 488 op de intensive care, waar dat vorige week nog om 385 coronapatiënten ging. Op de verpleegafdeling namen de aantallen toe van 1686 naar 2052.

Over de gehele coronacrisis bezien was 64 procent van de ziekenhuisopnames afkomstig van ongevaccineerden, 33 procent van gevaccineerden en 3 procent van deels gevaccineerden, meldt het RIVM. In november lag de verhouding gevaccineerd-ongevaccineerd op 47-51 procent (2 procent deels gevaccineerd).

Een klein lichtpuntje is dat dinsdag de eerste Nederlandse coronapatiënt naar Duitsland kon worden verplaatst. Het ging om iemand vanuit het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam die naar een ziekenhuis in Bochum werd gebracht.

Afschaling reguliere zorg

Dat leidt onherroepelijk tot verdere afschaling van de reguliere zorg, zo blijkt uit de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Zo is in de afgelopen week het aantal ziekenhuizen dat niet alle kritiek planbare zorg binnen de termijn van zes weken kan leveren toegenomen van 9 naar 14. Meer dan tweederde van de ziekenhuizen levert daarnaast niet alle planbare zorg: 49, tegenover 38 vorige week. Verder is de afschaling van de operatiekamers toegenomen van 21 naar 29 procent.

De kritiek planbare zorg komt het meest onder druk te staan in Limburg, waar 44 procent van de ziekenhuizen die zorg niet meer (volledig) binnen zes weken kan leveren. Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) en de regio Oost (Gelderland) hebben het met 39 procent ook moeilijk. De afschaling van de OK’s ligt ook daar (en in de regio Zwolle, Twente en Achterhoek) het hoogst. Daarnaast is de algehele druk op de planbare zorg het hoogst in Midden-Nederland (Utrecht), waar alle ziekenhuizen planbare zorg hebben moeten afschalen.

In vijf van de tien regio’s is inmiddels (nagenoeg) het punt bereikt waarop volgens het rapport het ’aanpassingsvermogen volledig opgebruikt is en de zorgkwaliteit in gevaar komt’. De situatie is daarmee ’kritiek’ te noemen. Een week eerder had nog geen enkele regio die fase bereikt. De laatste fase van ’onbeheersbaar’ is nog in geen enkele regio aangebroken.

Gezien die stijgende aantallen en de personeelsuitval denkt de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) dat code zwart dichtbij is. Volgens zorgminister Hugo de Jonge en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers zijn de ziekenhuizen momenteel echter nog ver verwijderd van dat scenario.