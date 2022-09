Martelkelder ontdekt onder politiebureau van bevrijde plaats Balaklia: ’Permanente angst onder gevangenen’

Het plaatsje Balaklia werd op 8 september bevrijd na meer dan zes maanden bezet te zijn geweest door de Russen. Het epicentrum van het geweld was het politiebureau van de stad, dat door Russische troepen als hoofdkwartier werd gebruikt. Het gevangeniscomplex onder het politiebureau werd als martelkelder gebruikt. „De bezetters namen mensen mee die in het leger dienden of daar familie hadden, en zochten iedereen die het (Oekraïense, red.) leger hielp”, zegt het politiehoofd van Charkov Serhii Bolvinov.

Onder meer persbureau Reuters bezocht de martelkamer deze week. Kiev kondigt aan eventuele oorlogsmisdaden in de bevrijde gebieden zo nauwkeurig mogelijk te willen onderzoeken en bewijsmateriaal vast te leggen.

Rook boven de Oekraïense plaats Balaklia in Charkov. Ⓒ ANP / EPA

Artem, een voormalige krijgsgevangene in Balaklia, getuigt dat hij er meer dan 40 dagen werd vastgehouden. Met een minimum aan voedsel en slaap. Volgens de Oekraïner kon hij dag en nacht geschreeuw van pijn en angst uit andere cellen horen. „Het gehuil ging door merg en been.” De Russen hadden opzettelijk het luidruchtige ventilatiesysteem uitgeschakeld zodat iedereen alles goed kon horen. „Er was daardoor permanent angst onder de gevangenen. Omdat iedereen op elk moment aan de beurt kon zijn om te worden gemarteld. Soms waren het gewoon slagen, vaak ook elektrische schokken op alle delen van het lichaam.”

Artem getuigt hoe hij twee elektrische draden moest vasthouden. „Er was een elektrische generator. Hoe sneller die draaide, hoe hoger de spanning werd. Toen het stopte, begonnen ze met ondervragen. Ze zeiden dat ik loog, en ze begonnen opnieuw. De stroomschokken werden telkens opgedreven. Tot je neerviel.” Artem zegt dat hij werd vastgehouden omdat de Russen een foto van zijn broer, een soldaat, in uniform hadden gevonden.

De vlag wordt gehesen in het heroverde Balaklia. Ⓒ ANP / EPA

Een andere man uit Balaklia werd 25 dagen vastgehouden omdat hij de Oekraïense vlag droeg, zegt Artem. Tatiana, een lokaal schoolhoofd, werd drie dagen op het politiebureau vastgehouden en vertelt over de vreselijke kreten van angst en pijn die ze hoorde. Ze kan er nu nog steeds niet door slapen.

Gebeden

Het cellencomplex onder het politiebureau ligt er nu leeg en verlaten bij. Maar de aantekeningen op de muur getuigen van hoe lang sommigen er gezeten hebben. Ze krasten er ook gebeden in. Oekraïense politieagenten zeggen dat acht mannen werden vastgehouden in cellen die bedoeld waren voor maximaal twee personen.

Nu de Russen vertrokken zijn en de Oekraïense vlag weer wappert op het stadhuis, durven mensen zich terug op straat te begeven. Dat is anders geweest, door de willekeurige arrestaties en executies, klinkt het in Balaklia. De autoriteiten zeggen dat twee mannen op de laatste dag van de bezetting in de buurt van een Russische controlepost werden doodgeschoten. Gewoon omdat ze daar passeerden.