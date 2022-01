Premium Het beste van De Telegraaf

Lacherige reacties op strafzaak tegen lerares die seks had met leerlingen: ’Mannen praten daar niet over’

Door Daniëlle Molenaar Kopieer naar clipboard

De docent heeft in de rechtbank toegegeven dat ze grenzen heeft overschreden door seksueel contact te hebben met leerlingen. Ⓒ Tekening: Janneke de Jonge

ASSEN - Onlangs bekende een lerares in de rechtbank in Assen dat zij seks heeft gehad met twee jongens uit haar klas. Opmerkelijk is dat over de zedenzaak veel grapjes worden gemaakt op sociale media. „Het laat zien dat seksueel geweld alles te maken heeft met rolpatronen”, zegt Fetzen de Groot van het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe.