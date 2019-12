Mysterie in Las Vegas: duiven hebben plots hoedjes op

Bobby Lee, woonachtig in de Amerikaanse stad, deelde op Facebook een video van twee vogels die miniatuurhoedjes droegen. Bij de videobeelden zegt Lee: „The “birds have hats on, bro.”

De post van Bobby Lee ging viraal en kwam zo ook bij Mariah Hillman terecht. De Amerikaanse runt een duivenopvang, genaamd Lofty Hopes. Samen met haar dochter zoekt Mariah naar de duiven met hoedjes om de dieren te kunnen vangen. Om de zoektocht makkelijker te maken hebben ze visitekaartjes uitgedeeld op straat: wie een duif met een hoedje ziet wordt gevraagd Lofty Hopes in te schakelen.

Vastgemaakt met lijm

Hillman heeft inmiddels aangezien hoe een duif zo’n hoedje van zijn kopje probeert te schudden. Aan The Washington Post verklaart ze zeker te weten dat de hoedjes zijn vastgelijmd: „We kunnen wachten tot het hoedje weer afvalt, maar dat kan even duren. We kunnen ook proberen een duif te helpen, maar dat kan alleen met olie. Daar worden ze erg vettig van.”

De zoektocht van Mariah Hillman is overigens niet onverdienstelijk. Aan de Amerikaanse krant heeft ze verklaard al twee vogels te hebben gevangen: Cluck Norris, met een rood hoedje en Coo-lamity James, met een roze hoedje. Ooggetuigen hebben aan de dierenliefhebbers verteld ook duiven met grijze en bruine hoedjes te hebben gezien.

„Weinig hinder”

Krant New York Times heeft contact gehad met Charles Walcott, ornitoloog aan de Universiteit van Cornell. Walcott meent dat de duiven weinig hinder ondervinden van de hoedjes: „De hoedjes zijn niet heel zwaar.” Ook verklaart Walcott de video van Bobby Lee ’vermakelijk’ te vinden.