'Pas op met buitenlandse letselschadeadvocaat'

Pas op met buitenlandse advocaten die hoge schadevergoedingen beloven, waarschuwt de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) nabestaanden van de vliegramp in Oekraïne. In een gezamenlijke verklaring adviseert de belangenorganisatie nabestaanden en andere betrokkenen om zich eerst goed te laten informeren. „Juridische vraagstukken hoeven nu nog niet aan de orde te komen. Het verhalen van schade of het verkrijgen van schadevergoeding kan op een later moment in gang worden gezet”, meldt de organisatie.