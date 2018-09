Stelling: Geen militaire missie is goed besluit

Er wordt geen militaire missie naar Oekraïne gestuurd, heeft het kabinet gisteren besloten. Het risico is te groot dat Nederland rechtstreeks betrokken wordt bij het conflict tussen Oekraïne en de pro-Russische rebellen. Het is nu aan de strijdende partijen in het rampgebied of de onderzoekers hun werk kunnen doen. Er worden wel meer politiemensen en marechaussee gestuurd naar de onderzoekers in het rampgebied. Wat vindt u van het besluit van het kabinet?