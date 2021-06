Ineens ligt Ruud Gullit op de barbecue: ’Een voorteken dat we kampioen worden’

Daar ligt-ie dan: Ruud Gullit op de barbecue. Ⓒ screenshot

HEILOO - Het is geen grap? „Nee, joh.” Geen speciale EK-burger in omloop? „Nee, ik was net zo verbaasd als jij.” Als Bruce Simidzija uit Heiloo zijn hamburger flipt, moet hij even twee keer kijken. Het is ’m echt. Ruud Gullit ligt op de barbecue.