Kamer schrapt debatten vanwege lockdown

Nu het kabinet iedereen adviseert om zoveel mogelijk thuis te blijven en de scholen zijn gesloten kunnen ambtenaren van het parlement en medewerkers van politieke partijen niet meer op volle kracht aanwezig zijn. Bovendien wijst Arib naar de voorbeeldfunctie van het parlement.

„Waar mogelijk willen we voorkomen dat er (te) veel Kamerleden, bewindspersonen, medewerkers, gasten en journalisten in het Kamergebouw aanwezig (moeten) zijn of dat er onnodige reisbewegingen worden gemaakt”, schrijft de Kamervoorzitter in een verklaring.

In de laatste week voor de kerstvakantie staat de agenda van de nationale vergaderzaal normaal van vroeg in de ochtend tot soms diep in de nacht vol debatten en stemmingen. Het dagelijks bestuur van de Kamer heeft besloten om nu enkel ’noodzakelijke debatten’ te houden. Het wekelijkse vragenuurtje is dinsdag geschrapt.

Alle commissievergaderingen worden ’kritisch tegen het licht gehouden’. Alleen debatten die vanwege de actualiteit of urgentie noodzakelijk zijn mogen nog doorgaan.