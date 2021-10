Thailand heropent vanaf november geleidelijk aan grenzen voor gevaccineerde toeristen

In eerste instantie laat Thailand toeristen toe uit tien landen met een laag risico, zoals de Verenigde Staten, China, het Verenigd Koninkrijk en Singapore, aldus de premier in een televisietoespraak. Later worden andere landen aan de lijst toegevoegd.

De reizigers moeten bij aankomst een negatieve coronatest voorleggen en moeten er ook ter plaatse eentje laten uitvoeren. „Daarna kunnen ze vrij door het land reizen, net zoals de Thai”, zei de premier. Voorlopig kunnen gevaccineerde toeristen enkel naar de badplaats Phuket reizen, waar ze een week in een hotel moeten verblijven voordat ze de rest van het land mogen bezoeken.

50 miljard dollar

Door de coronamaatregelen heeft het aantal toeristen in Thailand een diepe duik genomen. In 2020 telde het land 6,7 miljoen buitenlandse bezoekers, een daling met 83 procent tegenover recordjaar 2019, toen het land 39,9 miljoen buitenlanders ontving. Het land verloor ongeveer 50 miljard dollar aan inkomsten en registreerde vorig jaar de slechtste economische prestaties in meer dan twintig jaar.

Thailand was aanvankelijk relatief gespaard gebleven tijdens de coronacrisis, maar sinds begin april stijgt het aantal besmettingen snel. In totaal werden al 1,7 miljoen besmettingen en 18.000 overlijdens geregistreerd. De laatste weken lijkt de situatie te verbeteren. Meer dan 30 procent van de bevolking is ondertussen volledig gevaccineerd.