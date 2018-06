Nederlandse regisseur wint Emmy Award

De 28-jarige filmmaker kreeg het beeldje voor zijn documentaire Invisibles Cities. De Nederlander volgde voor zijn film het team achter de gelijknamige opera die afgelopen najaar werd opgevoerd in Union Station in Los Angeles. Toeschouwers konden de muziek volgen door middel van draadloze hoofdtelefoons. De film werd 12 december nationwide op de Amerikaanse televisie uitgezonden.

De regionale Emmy Awards zijn de kleine broertjes van de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Ze worden uitgereikt in twintig regio's in Amerika om de beste prestaties op lokaal niveau in het zonnetje te zetten. Debeij was genomineerd voor de prijzen in de regio Los Angeles. De documentaire is te zien op de site Filmpjekijken.com.

Oscarnominatie

Debeij maakt later deze maand ook kans op een Oscarnominatie. Zijn documentaire Making it in America is dan te zien op de openingsavond van het LA Short Festival. Het evenement, dat sinds 1997 bestaat, is een van de grootste en meest prestigieuze kortfilmfestivals ter wereld. Titels die hier in de prijzen vallen, maken automatisch kans op een Oscarnominatie. Making it in America vertelt over een alleenstaande moeder die uit El Salvador is gevlucht. Ze probeert in Los Angeles een nieuw leven op te bouwen voor haar drie kinderen, maar kan daardoor eigenlijk nauwelijks genieten van haar eigen leven.

De 28-jarige Joris Debeij werkte in Nederland als televisieproducent maar verhuisde in 2010 naar Hollywood. Sinds twee jaar verdient hij zijn brood fulltime met regisseren. De filmmaker leverde al diverse korte documentaires af.