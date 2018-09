Palestijnen gedood kort voor wapenstilstand

De 18 doden behoorden allemaal tot dezelfde familie. Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid was de familie sinds donderdag ingesloten in hun huis in het dorp Khuzaa. Het dodental aan Palestijnse kant is inmiddels opgelopen tot 881, vooral burgers.

Aan Israëlische kant kwamen vrijdagavond laat twee soldaten om het leven. In totaal heeft de bloedige strijd 37 levens geëist, schrijft The Jerusalem Post.

Pauze

Hamas stemde vrijdagavond in met een staakt-het-vuren. Tijdens de pauze kunnen onder meer burgers water en voedsel inslaan en kunnen ziekenhuizen medicijnenvoorraden aanvullen. Slechts enkele minuten nadat de gevechtspauze was ingegaan, kwamen Palestijnen uit hun huizen tevoorschijn om onder meer te zien hoeveel schade er was aangericht. Voor banken ontstonden rijen mensen die geld wilden opnemen.

Eerdere pogingen om het geweld in Gaza tot bedaren te brengen, waren mislukt. Zo wees Jeruzalem een staakt-het-vuren zoals dat was voorgesteld door Kerry, af. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken wilde dat vanaf zondag de wapens voor een week zouden rusten.