Aantal coronapatiënten op ic daalt met 4

Momenteel ligt er van die ic-patiënten nog 1 in Duitsland. Dat is evenveel als maandag.

Daarnaast zijn er momenteel ongeveer 500 niet-coronapatiënten op de Nederlandse intensive care. De afnemende druk op de ic-capaciteit is hard nodig voor het geval het virus weer oplaait. Zo komt de reguliere ic-zorg nog altijd moeizaam op gang en heeft het personeel vanzelfsprekend behoefte aan wat rust. De angst voor een heropleving is in ieder geval allesbehalve afgenomen na de massale demonstratie op de Dam van maandag.