’Studente verkracht op wc in Italiaanse bar’

De man blokkeerde de uitgang van het toilet in de kroeg en verkrachtte de vrouw, verklaarde ze zelf aan de politie. Die neemt de zaak hoog op. Het gaat om een internationale student van de Universiteit van Trento, waar ze een jaar les volgt.

De vrouw had haar aanvaller niet eerder gezien, meldt The Daily Mail. De politie heeft de eigenaar van de bar, beveiligers en gasten ondervraagd of zoekt ze nog op.