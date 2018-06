Woede om tweet Sepp Blatter

Blatter (78) betuigde vrijdagmiddag op Twitter zijn medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp in Mali. Daarbij kwamen 116 mensen om het leven. ,,Mijn gedachten zijn bij hun familie en vrienden", aldus de FIFA-baas.

De tweet leverde hem echter een stortvloed aan boze reacties op. Veel twitteraars zijn witheet dat Blatter nu wel iets van zich laat horen, maar na de ramp met vlucht MH17 in alle talen zweeg. Zij verwijten de voetbalbobo dat hij zich niet durft uit te spreken over het drama met MH17 uit angst voor Poetin. De FIFA heeft de organisatie van het WK 2018 immers aan Rusland gegund, een beslissing die vanaf het begin al omstreden was omdat Rusland de uitverkiezing zou hebben gekocht.

,,Dus u betuigt wel uw medeleven na deze crash, maar repte met geen woord over de vorige? U bent een slecht mens", zo haalt iemand uit. Ook veel andere twitteraars spreken schande van Blatters eerdere zwijgen. Ze roepen de voorzitter van de voetbalbond op om Rusland de organisatie van het WK te ontnemen.

De FIFA liet vrijdag al weten dat ze daar geen heil in ziet. ,,Het boycotten van sportevenementen heeft in het verleden aangetoond dat dit niet bepaald de meest effectieve manier is om problemen op te lossen”, aldus de bond in een verklaring.

Afgelopen maandag werd een stralende Poetin nog toegejuicht door een uitzinnige menigte toen hij in Samara de eerste steen legde voor de bouw van een nieuw stadion. Het feestje vormde de aftrap van de voorbereidingen voor het WK. Een foto van het feestelijke tafereel werd door de FIFA via het eigen twitteraccount vrolijk de wereld ingeslingerd, op het moment dat die nog in diepe rouw was over de ramp met vlucht MH17.

Blatter kwam voor het WK in Brazilië in botsing met de Nederlandse KNVB-voorzitter Michael van Praag, die aanstuurde op een vertrek van Blatter bij de wereldvoetbalbond. Blatter vond dat 'respectloos'.