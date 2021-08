LIVE | Amerikaanse drone raakt doelwit Afghaanse tak van IS

Amerikaanse families in rouw na bloedbad Kabul: ’Max was nog maar een kind’

06.34 - Amerikaanse drone raakt doelwit Afghaanse tak van IS

Een Amerikaanse drone heeft een doelwit van IS-Khorasan, de Afghaanse tak van terreurgroep Islamitische Staat (IS), succesvol aangevallen. In een verklaring meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie dat een ’planner’ in het oosten van Afghanistan om het leven is gebracht.

De missie is uitgevoerd in het kader van terrorismebestrijding, één dag nadat 13 Amerikaanse militairen bij het vliegveld van Kabul om het leven kwamen toen een extremist zichzelf opblies. Defensie meldt dat er „voor zover bekend” geen burgers bij de droneaanval om het leven zijn gekomen.

Donderdag waarschuwde de Amerikaanse president Joe Biden de verantwoordelijken voor de dodelijke aanslag op het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul, die door IS werd opgeëist, al. „Wij zullen jullie niet vergeven, wij zullen jullie niet vergeten, wij zullen jullie laten boeten”, zei de president in een toespraak vanuit het Witte Huis.

02.49 - Amerikaanse ambassade Kabul waarschuwt opnieuw: vermijd vliegveld

Amerikanen moeten de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul vermijden. De Amerikaanse ambassade in de stad waarschuwt vrijdag opnieuw voor veiligheidsrisico’s. Mensen die bij de poorten van het vliegveld staan worden opgeroepen „onmiddellijk te vertrekken.”

Donderdag blies een extremist zichzelf op bij een van de poorten van het vliegveld van Kabul. Daardoor kwamen volgens sommige media, waaronder The New York Times, zo’n 180 mensen om het leven, onder wie veel Afghaanse burgers en zeker 13 Amerikaanse militairen.

Veel westerse landen, zoals Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland, zijn inmiddels gestopt met evacuatiemissies in Afghanistan. Het is onduidelijk hoe de situatie rond de luchthaven momenteel is.

BBC-correspondent Lyse Doucet, die nog in Kabul is, meldde vrijdag op basis van een bron dat de nog aanwezige Amerikaanse en Britse troepen zich klaarmaken om te vertrekken. De Taliban zouden de macht op het vliegveld volgens de bron „in de komende uren” over kunnen nemen, maar dit is niet bevestigd door het Amerikaanse ministerie van Defensie, dat benadrukt dat het vliegveld en het luchtruim nu nog worden gecontroleerd door de Verenigde Staten.

00.37 - Frankrijk stopt evacuatiemissie Kabul: ruim 3000 mensen gered

Frankrijk heeft de evacuatiemissie in Afghanistan op vrijdag beëindigd, meldt de regering. In totaal zijn meer dan 3000 evacués vanuit Kabul naar Frankrijk gebracht, onder wie meer dan 2600 Afghanen. De missie is gestopt omdat „de veiligheid niet meer kon worden gewaarborgd”, meldt de Franse minister van Buitenlandse Zaken.

Het Franse ambassadepersoneel heeft de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad verlaten en is inmiddels aangekomen in de Verenigde Arabische Emiraten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in gesprek te gaan met de Taliban om ervoor te zorgen dat mensen die dat willen Afghanistan ook na 31 augustus nog kunnen verlaten.

Donderdag zei de Franse president Emmanuel Macron nog dat Frankrijk probeerde „enkele honderden mensen” weg te krijgen uit Afghanistan. Het is niet duidelijk of dat gelukt is. Andere landen, waaronder België, Canada, Nederland, Polen, Spanje en Groot-Brittannië, beëindigden de evacuatiemissies in Afghanistan al eerder.

De Verenigde Staten halen nog steeds mensen op uit het land. Het Witte Huis meldde vrijdag (lokale tijd) dat er in 12 uur tijd zo’n 4200 mensen uit Kabul zijn geëvacueerd. Er zijn naar schatting al meer dan 100.000 mensen gevlucht via het vliegveld van Kabul, dat door een Amerikaanse troepenmacht nog tot 31 augustus wordt beschermd.