Lichaam kleindochter Robert F. Kennedy gevonden na kano-ongeluk

Maandagmiddag werd ze dood aangetroffen in het water, een paar kilometer ten zuiden van het huis van haar moeder in de Amerikaanse staat Maryland, deelde het plaatselijke politiebureau ’s avonds (lokale tijd) mee. Er is nog steeds geen spoor van haar achtjarige zoon Gideon. De zoektocht naar hem wordt dinsdag hervat, aldus de mededeling.

De McKeans, die deel uitmaken van de legendarische Kennedy-familie in de Verenigde Staten, waren vanwege de corona-pandemie vanuit de hoofdstad Washington naar een huis van de familie in Chesapeake Bay afgereisd, een baai die uitmondt in de Atlantische Oceaan.

Volgens de man van McKean, David, zouden de kinderen daar meer ruimte hebben. De moeder en zoon keerden donderdag niet naar huis terug nadat ze in een kano een bal uit de baai probeerden te halen.