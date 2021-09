Oudste pinguïn (31) in dierentuinen VS ingeslapen

Mochica leefde sinds 1990 in de dierentuin. Hij is met de hand grootgebracht, dat was in die tijd normaal.

Het dier had bijzondere gewoontes. Mochica bracht liever tijd met mensen door dan met zijn soortgenoten. ,,Mo liep gewoon de keuken in waar de verzorgers het eten stonden te bereiden’’, staat in de verklaring.

Mochica werd op 31-jarige leeftijd geëuthanaseerd omdat hij leed aan veel ouderdomskwalen die zijn leven ondraaglijk maakten.

De zeevogel was een van de oudste humboldtpinguïns ter wereld. In het wild worden deze dieren gemiddeld zo’n 20 jaar en in dierentuinen vaak ouder vanwege de veterinaire zorg, goede huisvesting en dagelijkse verzorging.