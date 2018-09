Air France-KLM houdt last van zwakke economie

Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern zag de omzet in het tweede kwartaal met 1,4 procent dalen tot 6,45 miljard euro. De operationele winst ging wel flink omhoog, van 84 miljoen naar 238 miljoen euro. Over de gehele eerste jaarhelft werd een operationeel verlies geleden van 207 miljoen euro. Dat is wel ruim de helft minder dan in de eerste helft van 2013.

Onder de streep bleef in het tweede kwartaal een verlies staan van 6 miljoen euro, tegen 158 miljoen euro een jaar eerder. In het nettoresultaat is een afschrijving van 106 miljoen euro verwerkt op bezittingen van de nog altijd verlieslatende vrachtdivisie. Om over heel 2014 uit de rode cijfers te blijven, zal Air France-KLM in het tweede halfjaar een tekort van meer dan 600 miljoen euro moeten inlopen.

Resultaten wel verbeterd

Topman Alexandre de Juniac benadrukte dat de resultaten wel weer zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar en ook vergeleken met het zwakke eerste kwartaal. Air France-KLM houdt dan ook vast aan de doelstellingen die eind dit jaar moeten zijn bereikt, waaronder een terugdringing van der schuld naar 4,5 miljard euro.

Rampen als die met vlucht MH17 van Malaysia Airlines maken het er niet makkelijker op voor de luchtvaartsector, zei De Juniac in een toelichting. Of de vliegramp in Oekraïne gevolgen heeft voor de vraag naar vliegreizen, kon hij evenwel nog niet zeggen.

Strategische plan

Het nieuwe strategische plan van Air France-KLM - Perform 2020 - zal vooral gericht zijn op groei en verbetering van de concurrentiepositie, zo wist De Juniac. Daarbij blijft het bedrijf leunen op zijn wereldwijde netwerk. Binnen Europa krijgt budgetdochter Transavia een centralere rol op routes die vooral op de vakantiereiziger gericht zijn. Meer details maakt het bedrijf in september bekend.

In luchtvracht wil Air France-KLM een speler van betekenis blijven, maar het aantal pure vrachttoestellen zal wel werden worden verkleind. Ook samenwerking met een partner behoort nog tot de mogelijkheden. Een volledige verkoop of uitfasering sloot De Juniac evenwel uit. Ook het besluit over de vrachttak valt in september.

