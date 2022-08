Brandweer in Frankrijk vecht met man en macht tegen reeks monsterlijke bosbranden

Ongeveer 600 mensen moesten uit voorzorg worden geëvacueerd, onder wie 300 vakantiegangers van de campings Silhols en Chadeyron. Zij konden inmiddels terugkeren. De brand is nog niet bedwongen, ondanks de inspanningen van de brandweer die de hele nacht heeft gevochten tegen de vlammen, melden regionale media. De Lagorce-brand verwoestte al ruim 300 hectare kreupelhout en dennenbossen. Drie brandweerlieden raakten gewond.

10.500 voetbalvelden

Over de enorme brand in het westelijke departement Gironde (met Bordeaux als hoofdstad) melden de autoriteiten dat de vlammenzee niet wezenlijk is uitgebreid. Ook hier wordt dag en nacht gestreden tegen het verwoestende vuur, dat inmiddels 7400 hectare in de as heeft gelegd. Dat is een oppervlakte van ruim 10.500 voetbalvelden. Vorige maand gingen hier al ruim 20.000 hectare in rook op. In Hostens zijn 10.000 mensen sinds dinsdag uit voorzorg geëvacueerd. Inmiddels schoten zes landen te hulp.

In het oostelijke departement Jura aan de grens met Zwitserland staat de natuur op zeker twee plekken in brand. In de nacht waren 150 brandweerlieden actief om de vuren in Rupt en Cornod te bestrijden.