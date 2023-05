Premium Het beste van De Telegraaf

Kinderen die uit oorlog werden gestuurd, kunnen na bevrijding soms niet meer terug naar huis Frontlinie verscheurt Oekraïense gezinnen: ’Dochter vroeg waarom ik haar niet kwam halen’

Door Mischa van Diepen

Tranen bij de hereniging van een gezin door een missie van Save Ukraine, die kinderen helpt terug te krijgen bij hun ouders. Ⓒ Save Ukraine

Voor sommige Oekraïners bracht bevrijding juist rampspoed. Onder bezetting stonden zij hun kinderen af om aan het oorlogsgeweld te ontkomen, in Rusland of op de bezette Krim. Na een Oekraïens offensief spleet de frontlinie de gezinnen. „Mijn dochter belde me en vroeg waarom ik haar niet kwam ophalen”, zegt Marina Kondratieva, die na een half jaar haar dochter van het Krim-schiereiland terughaalde.