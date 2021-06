Dit vindt succesvolle Ed Sheeran achteraf bizar

„Ik schreef The A Team in 2009 toen ik 18 jaar oud was. Het nummer leverde mij mijn eerste platencontract op, werd uiteindelijk mijn debuutsingle en zorgde ervoor dat ik wereldwijd doorbrak”, schrijft de inmiddels 30-jarige Sheeran. „Terugkijkend is het bizar dat ik door een liedje dat ik schreef als student in mijn tienerjaren, de hele wereld over ben gegaan en dat het al mijn dromen waar heeft gemaakt.”

The A Team werd pas eind 2011 in Nederland een hit. Het was de eerste van vele topnoteringen. Eind juni brengt Sheeran zijn nieuwe single Bad Habits uit. Het is de eerste single van een nieuw album.