Artisjoksnacks

Nodig:

12 artisjokharten

2 teentjes knoflook, uitgeperst

1/2 citroen, alleen het sap

1 dl olijfolie extra vierge

2 tl honing

1 laurierblaadje

1 el peterselie, fijngesneden

Bereiding:

“Hoi Felix, ik had ineens een ingeving...... nu met het WK voetballen..... zou het niet leuk zijn om lezers op te roepen recepten in te sturen voor lekkere en toch ook gezonde snacks? In plaats van al die pinda’s en chips? Ik dacht eraan toen ik vanavond schijfjes komkommer met een likje pindakaas (met hele nootjes) en sambal presenteerde. Had ook Griekse yoghurt met knoflook, bieslook en peterselie om van alles in te dippen, zoals radijsjes, paprika etc. Gebakken kikkererwten met uitjes en rode pepertjes zijn ook zo lekker..... al dan niet met masala, ras el hanout. Afijn, kan wel zo doorgaan. ‘t is maar een idee..... Hartelijke groet, Maggie Meijer.” En gelijk heeft ze. Kom op dan, jullie gezonde voetbalsnacks. Nou, gezond, kom op zeg, jullie lekkerste voetbalsnacks. Stuur me ze op. wilbrink@telegraaf.nl

En om te beginnen deze heel eenvoudige maar superlekkere artisjokharten. Kan je in enorme blikken kopen. En je blijft ervan eten. Laat de artisjokken goed uitlekken in een vergiet. Snijd ze doormidden. Maak een marinade van de olie, citroensap, honing, peterselie, versgemalen peper en zout. Meng met de artisjok, het laurierblaadje en de knoflook. Roer goed door en laat 3 uur marineren in de koelkast. Vóór de verlenging op.

Meer recepten vind je op onze pagina Eten en genieten