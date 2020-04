‘Top van eerste coronapiek nog niet bereikt’

In de wekelijkse podcast corona-update alles over de versoepelende maatregelen die premier Rutte dinsdagavond heeft aangekondigd, en bijzondere verhalen uit binnen- en buitenland. Volgens viroloog Bert Niestens van het Universitair Medisch Centrum Groningen is de top van de eerste coronapiek nog niet bereikt. „Slechts 5% van de bevolking is in contact geweest met corona, dus het virus heeft nog een grote prooi.”