Voorjaarsvreugde met eieren

Nodig:

400 gram rijst

4 hardgekookte eieren

1 eetl boter

2 gesnipperde uitjes

1 eetl bloem

2 dl melk

1 ½ room

2 eetl fijngesneden zongedroogde tomaten (uit de olie)

½ theel citroenrasp

2 eetl fijngesneden bieslook

Bereiding:

De dag is vandaag net zo lang als de nacht. Maar goed daar hebben we mijn onvolprezen buurman op deze pagina voor. Morgen is de dag dus iets langer dan de nacht. Heerlijk. Weg met duisternis. De kippen hebben er ook zo’n hekel aan. Echte kippen, met een hok en een stok, die leggen eieren als het licht wordt en zo lang dat ze denken dat ze een jong groot krijgen voordat het weer winter wordt. Dit is de eiertijd, de kippen leggen weer. Voor dit gerecht kook je de rijst en snij je de zongedroogde tomaten mooi fijn. En meng je rijst en tomaten, met een beetje van de olie waar de tomaten inzaten, door elkaar. Dat is klaar. Verder kook je vier eieren, of meer als je dat lekker vindt, laten schrikken, pellen en in stukken hakken. Fruit de ui in steelpannetje in de boter. Doe de bloem erbij en voeg al roerend eerst de melk en dan de room erbij. Blijf roeren tot je een gladde gebonden saus hebt. En dan nog even, blijven roeren, een beetje laten doorkoken. Eieren erbij, op smaak maken met zout en peper, en een beetje citroenrasp. En dan knip je een berg bieslook in kleine stukjes. Maak een rijstring, en geen rij-string!, op het bord, giet er eiersaus op. Bestrooi met bieslook. Sambal er naast. Voorjaarsvreugde uit het jaar prik, maar o, zo lekker eten.

