’Staken na twee jaar corona is niet te begrijpen’

Door Marieke van Essen en Koen Nederhof

Priya en Bart Ⓒ De Telegraaf

Schiphol - Reizigers die met hun koffers buiten staan bij Schiphol, wachtend tot ze kunnen inchecken, zijn lamgeslagen. Eindelijk kan er na twee jaar corona weer worden gevlogen, en nu worden ze geconfronteerd met een wilde staking. Bart en Priya, die nog honderden meters moeten afleggen voordat ze binnen zijn, zijn boos: „Als je corona hebt gehad en je hebt overheidssteun gekregen dan moet je dit niet doen. Het is zeer de vraag of we het gaan halen. We gaan naar India en vliegen om kwart over twee”, zegt Bart. Hij spreekt van een zeer klantonvriendelijke actie.