Universiteit Leiden start onderzoek naar antisemitisme

Dat meldt de universiteit op de eigen website. Over welke afdeling het gaat, en welke mensen worden onderzocht, is niet bekendgemaakt.

De signalen hebben ’tot grote onrust geleid’ binnen de onderwijsinstelling. „Het college van bestuur neemt de beschuldigingen serieus omdat ze, indien juist, overduidelijk in strijd zouden zijn met de waarden waar de Universiteit Leiden voor staat.”

Een externe onderzoekscommissie wordt nu samengesteld om onderzoek te doen naar hoe met de signalen is omgegaan. „In afwachting van de resultaten van het onderzoek zullen alle betrokkenen zich onthouden van communicatie.”

Paul Cliteur

Afgelopen zaterdag reageerde rector magnificus van de universiteit Carel Stolker nog op zorgen van onder meer Lieke Smits, universitair docent kunstgeschiedenis. Zij vroeg of de universiteit zich distantieerde van ’de ideeën van Paul Cliteur’. Cliteur is professor in de encyclopedie van de rechtswetenschap in Leiden.

„Het verwijt van een patroon van antisemitisme rond FvD is uiterst zorgelijk en raakt daarmee ook Paul Cliteur”, reageerde Stolker. Cliteur moet ’klip en klaar afstand nemen van het verwijt van antisemitisme’, aldus de rector magnificus.