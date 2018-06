Nodig:

3 grote aardappels

250 gr verse soepgroentes

3 korrels piment

1 laurierblad

1 blokje groentebouillon

4 zure bomen of grote augurken

4 eetl crème fraîche

sojasaus

Zout en peper

Bereiding:

Poolse augurkensoep maak je eigenlijk met kippenbouillon, maar zoek eens of je ergens bouillonblokjes van Fattoria Italia kan krijgen en dan de Gusto Tartufo, oftewel met truffelsmaak. Dan heb je geen kip meer nodig. Maak een liter groentebouillon. Snijd aardappelen in blokjes, in de bouillon doen, samen met de verse groentes, zout peper, laurier en piment. Laat zachtjes aan de kook komen. Eventueel schuim wegscheppen, dat wordt bitter. Kook tot de aardappels gaar zijn. Rasp de augurken en doe die door de soep, per bord een beetje crème fraîche en een klein scheutje sojasaus. En daarbij is knäckebröd heel erg lekker.

