Grot Thaise voetballertjes weer open

Dat meldt de Bangkok Post. Tham Luang werd vrijdag met een speciale ceremonie geopend. Per keer mogen er twintig mensen tegelijk naar binnen toe. In totaal kwamen er op de eerste dag zo’n tweeduizend toeristen op de grot af.

Ⓒ EPA

De voetballertjes en hun coach zaten vorig jaar zomer twee weken vast in de grot, nadat ze door overstromingen ingesloten raakten. De sluiting was nodig om het water te laten zakken en om het materiaal van de reddingsoperatie op te ruimen.

Momenteel is alleen nog de eerste kamer geopend. Het team kwam vast te zitten in een kamer diep in de grot.