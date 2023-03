Winters weer nog niet voorbij: hier gaat het nog sneeuwen

Donderdagmiddag trekt vanuit het zuidwesten een neerslaggebied over Nederland, voorspelt Weeronline. Naast regen kan er vanaf de avondspits vooral in het noorden van ons land ook natte sneeuw vallen. Na ongeveer 19:00 uur neemt de kans vooral in Flevoland, Gelderland en Overijssel toe dat de sneeuw ook blijft liggen. Later op de avond valt er waarschijnlijk vooral nog (natte) sneeuw in Friesland, Groningen en Drenthe, Noord-Holland en op de Waddeneilanden.

4 centimeter

Donderdagnacht en vrijdagochtend is er in deze regio’s weer kans op natte sneeuw. In delen van Friesland, Groningen en Drenthe is de kans het grootst dat het daadwerkelijk blijft liggen. Regionaal kan daar morgenochtend zo’n 4 centimeter sneeuw liggen.

Vrijdagmiddag trekt er een nieuw neerslaggebied met (natte) sneeuw over het noorden, midden en oosten van het land, maar de kans dat hier iets van blijft liggen is klein.

Vrijdagavond wordt het droog en klaart het op. Met temperaturen rond het vriespunt vlak aan zee tot zo’n -5 in het binnenland kan het flink vriezen. Door sneeuw en bevroren neerslag kan het op veel plekken glad worden, het KNMI kondigde eerder al code geel af.